Noida News: कंपनी से घर जाने के लिए निकला किशोर लापता

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नोएडा (संवाद)। फेज-1 थाना क्षेत्र के सेक्टर-6 से एक 17 वर्षीय किशोर लापता हो गया है। वह बृहस्पतिवार को अपने पिता से मिलने कंपनी आया था और घर जाने की बात कहकर निकला था। परिजनों के अनुसार, किशोर मानसिक रूप से कमजोर है। वह दिल्ली के दल्लूपुरा का निवासी है और अक्सर अपने पिता से मिलने नोएडा आता था। पांच नवंबर से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों समेत सभी संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की। कोई जानकारी न मिलने पर उन्हें अनहोनी की आशंका सता रही है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा प्राथमिकी दर्ज कर किशोर की तलाश के लिए एक टीम गठित की है।