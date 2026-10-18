Noida News: बरौला से 21 वर्षीय युवक लापता

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नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के बरौला गांव से 21 वर्षीय युवक लापता हो गया। युवक शनिवार की सुबह घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, इटावा जिले के चौबिया निवासी जय सिंह वर्तमान में बरौला गांव की गली नंबर 17 में किराये पर रहते हैं। उनका 21 वर्षीय बेटा अभिषेक कश्यप शनिवार की सुबह करीब नौ बजे कमरे से बिना किसी को बताए चला गया था। काफी देर तक उसके वापस नहीं आने पर पिता ने सेक्टर-49 थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी आरपी शर्मा ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस युवक की तलाश कर रही है।