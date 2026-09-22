Noida News: मौत के फंदे से खींच लाई पीआरवी की टीम

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- फंदे पर लटके व्यक्ति को नीचे उतारकर दिया सीपीआर, अस्पताल में उपचार के बाद हालत स्थिरमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। डायल-112 पर मिली सूचना पर समय रहते पहुंची पीआरवी टीम की तत्परता से एक शख्स की जान बच गई। शख्स आत्महत्या का प्रयास करते हुए फंदे पर लटका हुआ था। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे नीचे उतारा और उसकी गंभीर हालत देखकर सीपीआर देना शुरू किया। कुछ देर में उसकी स्थिति में सुधार हुआ तब उसे एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर डायल-112 पर सूचना मिली थी कि कोतवाली फेज-2 क्षेत्र में एक शख्स आत्महत्या का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही पीआरवी को मौके के लिए रवाना किया गया। निर्धारित रिस्पॉन्स टाइम में पीआरवी कर्मी आरक्षी सुधांशु गुप्ता और अर्जुन कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मियों ने देखा कि व्यक्ति फंदे पर लटका हुआ था। उन्होंने तत्काल उसे नीचे उतारा। उसकी हालत गंभीर दिखाई देने पर दोनों ने बिना समय गंवाए सीपीआर देना शुरू किया। काफी प्रयास के बाद व्यक्ति की स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर उसे नजदीकी अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सुरक्षित बताई गई। पुलिस के अनुसार बाद में उसकी काउंसलिंग भी कराई गई। उसने भविष्य में इस तरह का कदम नहीं उठाने की बात कही।