Noida News: आठ साल बाद मिला इंसाफ, बॉक्सर जितेंद्र के हत्यारों को उम्रकैद

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-साजिश में शामिल होने और हत्या के लिए दोनों को दोषी ठहराया गया, मुख्य आरोपी का हुआ मुकदमामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। एवीजे हाइट्स सोसाइटी में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर व जिम ट्रेनर जितेंद्र मान (27) की हत्या के करीब आठ साल बाद जिला अदालत ने मामले में बुलंदशहर निवासी आरोपी इमरान और नफीस को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत के फैसले के अनुसार 12 जनवरी 2018 को शिकायतकर्ता देवेंद्र मान को अपने भाई जितेंद्र मान के एवीजे हाइट्स सोसाइटी स्थित फ्लैट में मृत होने की जानकारी मिली थी। परिजन मौके पर पहुंचे तो जितेंद्र का शव कमरे में गद्दे पर कंबल से ढका हुआ मिला। उसके सिर से खून निकल रहा था। इसके बाद सूरजपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी गई। अदालत के रिकॉर्ड में बताया गया है कि सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में एक महिला घटना वाले दिन फ्लैट में प्रवेश करती और शाम को बाहर निकलती दिखाई दी थी। जांच के दौरान उसकी पहचान आरोपी सृष्टि गुप्ता के रूप में की गई थी।