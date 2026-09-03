Noida News: फ्लैट से ज्वैलरी और नकदी चोरी करने वाला कारपेंटर गिरफ्तार

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-कैपिटल एथेना सोसाइटी में किचन के रास्ते फ्लैट में घुसकर की थी वारदात, वीडियो हुआ था वायरल-पुलिस ने आरोपी के पास से करीब चोरी की 10 लाख रुपये की ज्वेलरी और नकदी बरामद कीमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित कैपिटल एथेना सोसाइटी के फ्लैट में घुसकर 10 लाख रुपये से अधिक के गहने और नकदी चोरी करने वाले आरोपी को बिसरख कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सोहेब (21) निवासी डासना गाजियाबाद के रूप में हुई है।डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कैपिटल एथेना सोसाइटी निवासी मनुजपुरी ने शिकायत दी थी कि 1 सितंबर को अज्ञात चोर उनके फ्लैट में घुस गया था। चोर घर से सोने के दो कंगन, एक अंगूठी, दो कान के टॉप्स, रोज गोल्ड की चेन व अंगूठी समेत अन्य सामान चोरी कर ले गया था। शिकायत के आधार पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के बारे में जानकारी मिली। बृहस्पतिवार को टीम ने चेकिंग के दौरान बाबा इलायची प्लांट से पहले कट के पास से सोहेब को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से काफी गहने बरामद हुए हैं।