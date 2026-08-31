Noida News: नाबालिग से दरिंदगी के आरोपी को शरण देने वाले चाचा को भेजा जेल

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फोटो- रविवार देर शाम गिरफ्तार कर आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद गुपचुप तरीके से जेल भेजमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। छह साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म और उसके बाद गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी साइको किलर बलराज उर्फ बल्ला को शरण देने वाले आरोपी चाचा तौसीफ को ईकोटेक-3 कोतवाली पुलिस ने रविवार देर शाम गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे गुपचुप तरीके से जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी के घर पर ताला लगा दिया गया है।पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी तौसीफ दूर के रिश्ते में बच्ची का चाचा लगता है। इस कारण तौसीफ को बच्ची चाचा बोलती थी। वहीं आरोपी बलराज अपने दोस्त तौसीफ के पास ही रहता था। तौसीफ और बलराज की मुलाकात जेल में हुई थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कि कहीं आरोपी तौसीफ ने कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी निकालने के लिए तो नहीं आरोपी बलराज के माध्यम से वारदात को अंजाम दिलवाया है।