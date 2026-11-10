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Noida News: ताला तोड़कर जेवर और रुपये चुराने वाला गिरफ्तार

Tue, 10 Nov 2026 06:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:38 PM IST
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dfgfsd
नोएडा (संवाद) । फेज-2 थाना पुलिस ने बंद मकान में चोरी करने वाले आरोपी चांद को गिरफ्तार किया है। आरोपी बुलंदशहर के ककोड़ का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के जेवर और 5450 रुपये बरामद किए हैं। वारदात में इस्तेमाल औजार और एक अवैध चाकू भी मिला है। 15 अगस्त की रात अक्षरधाम कॉलोनी में एक बंद मकान को निशाना बनाया गया था। चोरों ने दरवाजे की कुंडी और मुख्य ताला तोड़कर जेवर व 20 हजार रुपये चुराए थे। मंगलवार को पुलिस ने चांद को अक्षरधाम मंदिर के पास पुस्ता रोड से पकड़ लिया। पूछताछ में उसने साथी शाहरुख के साथ चोरी करना स्वीकार किया। थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह के अनुसार, आरोपी नशे के आदी हैं और बंद मकानों को निशाना बनाते थे। पुलिस फरार साथी शाहरुख की तलाश कर रही है।
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