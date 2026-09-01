Noida News: साइबर अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, कारोबारी ने गंवाए 22 लाख

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- मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया, खाते की जांच के नाम पर आरटीजीएस से रकम कराई ट्रांसफरमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर जालसाजों ने एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताया और कारोबारी की पहचान का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोलने और उससे मनी लॉन्ड्रिंग व अवैध लेनदेन किए जाने का दावा कर 22 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सेक्टर-37 निवासी कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 31 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उनकी आईडी का इस्तेमाल कर कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता खोला गया है। आरोपियों ने दावा किया कि इस खाते से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी लेनदेन हुए हैं। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट किए जाने का दावा करते हुए फोन पर ही जांच के नाम पर निगरानी में रखा गया। आरोपियों ने कारोबारी से परिवार, पहचान और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर ली। ठगों ने कारोबारी को बताया कि उन्हें एक अगस्त की सुबह 9 बजे सीबीआई कार्यालय में एक अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इसी बीच आरोपियों ने बैंक खाते की जांच के नाम पर 22 लाख रुपये एक खाते में ट्रांसफर करा लिए। यह रकम एक सहकारी बैंक के खाते में भेजी गई।