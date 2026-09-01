फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgfsd

Noida News: साइबर अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, कारोबारी ने गंवाए 22 लाख

Tue, 01 Sep 2026 07:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:01 PM IST
विज्ञापन
dfgfsd
मुंबई साइबर अधिकारी बन कारोबारी को किया डिजिटल अरेस्ट, 22 लाख की ठगी
विज्ञापन

- मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया, खाते की जांच के नाम पर आरटीजीएस से रकम कराई ट्रांसफर
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। साइबर जालसाजों ने एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताया और कारोबारी की पहचान का इस्तेमाल कर बैंक खाता खोलने और उससे मनी लॉन्ड्रिंग व अवैध लेनदेन किए जाने का दावा कर 22 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सेक्टर-37 निवासी कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 31 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उनकी आईडी का इस्तेमाल कर कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता खोला गया है। आरोपियों ने दावा किया कि इस खाते से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी लेनदेन हुए हैं। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट किए जाने का दावा करते हुए फोन पर ही जांच के नाम पर निगरानी में रखा गया। आरोपियों ने कारोबारी से परिवार, पहचान और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर ली। ठगों ने कारोबारी को बताया कि उन्हें एक अगस्त की सुबह 9 बजे सीबीआई कार्यालय में एक अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इसी बीच आरोपियों ने बैंक खाते की जांच के नाम पर 22 लाख रुपये एक खाते में ट्रांसफर करा लिए। यह रकम एक सहकारी बैंक के खाते में भेजी गई।
विज्ञापन

रकम मिलते ही बढ़ गई ठगों की मांग : रकम ट्रांसफर होने के बाद भी आरोपियों ने कारोबारी को राहत नहीं दी। वे उनसे और रुपये भेजने का दबाव बनाने लगे। लगातार बढ़ती मांग और पूरे घटनाक्रम पर शक होने के बाद कारोबारी को समझ आया कि वह साइबर ठगों के जाल में फंस चुके हैं। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डिजिटल अरेस्ट से ऐसे बचें
- पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करती। कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या साइबर विभाग का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी का डर दिखाए तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
- जांच के नाम पर पैसा न भेजें। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी बैंक खाते की जांच या नाम साफ करने के लिए किसी निजी बैंक खाते में रकम जमा कराने को नहीं कहती।

- वीडियो कॉल पर बने रहें तो भी भरोसा न करें। ठग अक्सर पीड़ित को घंटों फोन या वीडियो कॉल पर रखते हैं। इसे ही डिजिटल अरेस्ट का डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- निजी जानकारी साझा न करें। आधार, पैन, बैंक खाते, ओटीपी, पासवर्ड और परिवार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी फोन पर किसी अनजान व्यक्ति को न दें।
- ठगी होने पर तुरंत 1930 पर सूचना दें। रकम ट्रांसफर हो जाने पर देरी न करें। समय पर सूचना देने से रकम को फ्रीज कराने की संभावना बढ़ सकती है।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें