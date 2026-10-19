Noida News: फ्लैट से नकदी व अन्य कीमती सामान चोरी

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ग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली के सेक्टर गामा वन में चोरों ने एक घर से नकदी समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया है। पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दी है। सेक्टर गामा-1 निवासी शिवांश उपाध्याय ने केस दर्ज कराया है कि 8 अक्तूबर की रात उनके कमरे से दो लैपटाप, तीन मोबाइल फोन, एक पर्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज और नकदी चोरी कर ली गई। पता चलने पर पुलिस से शिकायत की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि बदमाशों की पहचान कर जल्द चोरी का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो