Noida News: गणपति बप्पा की भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु

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रबूपुरा (संवाद)। सीताराम मंदिर के पास स्थापित गणपति प्रतिमा के पूजन का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। आयोजक गिरजेश वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह-शाम भगवान गणेश की पूजा-अर्चना और भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जा रहा है। श्री गणेश महोत्सव के तहत रविवार को सीताराम मंदिर में भजन संध्या के साथ सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बबीता वर्मा, सीमा सिंघल, सुमन वर्मा, ममता सिंघल, रुचि सिंघल और मीनू गर्ग आदि मौजूद रहीं।