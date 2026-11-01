Noida News: 2 लाख 51 हजार की कुश्ती में नेपाल के देवा थापा विजयी

यमुना सिटी। भीम दल अखाड़ा की ओर से जेवर में आयोजित विशाल दंगल में हरियाणा के हिंद केसरी दिनेश गुलिया ने यूपी केसरी अविनायक को हराकर दंगल केसरी का खिताब अपने नाम किया। उन्हें 1 लाख 11 हजार रुपये नकद और ट्रैक्टर पुरस्कार में दिया गया। दंगल का शुभारंभ जेवर के चेयरमैन पहलवान नारायण माहेश्वरी ने किया। प्रतियोगिता में स्थानीय पहलवानों के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, हरियाणा और नेपाल के पहलवानों ने हिस्सा लिया।दंगल में शुरुआती कुश्तियां 31 हजार रुपये के इनाम के लिए कराई गईं। इनमें क्षेत्रीय पहलवानों ने दमखम दिखाया। इसके बाद तीन प्रमुख मुकाबले हुए। पहली कुश्ती में दिनेश गुलिया ने अविनायक को हराया। दूसरी प्रमुख कुश्ती 2 लाख 50 हजार रुपये के इनाम के लिए नेपाल के देवा थापा और हरियाणा केसरी सोनू के बीच हुई। इसमें देवा थापा विजेता रहे। वहीं, तीसरी प्रमुख कुश्ती 1 लाख 11 हजार रुपये के इनाम के लिए हुई, जो बराबरी पर छूटी। इसके अलावा एक लाख रुपये की इनामी कुश्तियां भी आयोजित की गईं।