Noida News: एआई से तैयार होंगे डिजाइन, छात्रों को मिलेगी नई तकनीक की ट्रेनिंग

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- बी.डेस और एम.डेस के सिलेबस में एआई व नए सॉफ्टवेयर शामिल, रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोरनोएडा। डिजाइन के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते एआई के इस्तेमाल को देखते हुए सेक्टर-62 स्थित यूपीआईडी (उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन) ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। संस्थान के बी.डेस और एम.डेस दोनों पाठ्यक्रमों के सिलेबस में एआई और नए सॉफ्टवेयर को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को डिजाइनिंग के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिखाकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना और उन्हें उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।नए सिलेबस में यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, एनीमेशन डिजाइन और उत्पाद डिजाइन जैसे क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। छात्र एआई की मदद से नए डिजाइन तैयार करने, डिजाइन प्रक्रिया को बेहतर बनाने और तकनीक के साथ प्रयोग करने की जानकारी हासिल करेंगे। इससे उन्हें उद्योग में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक तकनीकी साधनों की समझ मिलेगी और रोजगार के लिए बेहतर तैयारी हो सकेगी। संस्थान के अनुसार, मौजूदा दौर में एआई को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना डिजाइन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसे चुनौती के बजाय कौशल मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है।इस सत्र में 24 छात्रों ने लिया दाखिलायूपीआईडी के बी.डेस और एम.डेस पाठ्यक्रमों में इस सत्र में करीब 24 छात्रों ने दाखिला लिया है। नए सत्र में छात्रों को संशोधित सिलेबस के तहत डिजाइन के साथ एआई और नए सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।-0-0-0एआई को समझने और उसका सही इस्तेमाल करने वाले छात्र अपनी रोजगार क्षमता बेहतर कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से बी.डेस और एम.डेस के सिलेबस में एआई को शामिल किया गया है, ताकि छात्र यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, एनीमेशन और उत्पाद डिजाइन में इसके प्रयोग सीख सकें। -डॉ. (प्रो.) शैलेंद्र सिन्हा, निदेशक, यूपीआईडी, सेक्टर-62