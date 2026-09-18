Noida News: स्कूली बसों में सहायक की तैनाती अनिवार्य
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:57 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:57 PM IST
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नोएडा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर तीन महीने में वाहनों की जांच कराना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की लापरवाही इस मामले में न बरती जाए। शुक्रवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक ली। जहां उन्होंने ये निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय यान परिवहन समिति गठित किए जाने के निर्देश दिए। स्पष्ट निर्देश दिए किए हर तीन महीने में एक बैठक की जाएगी जिसमें वाहनों के मानक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अधूरे मानक और बिना फिटनेस वाले वाहनों के संचालन पर रोक भी लगाई जाए। इसके अलावा स्कूली बसों में सहायक का नियुक्त रहना अनिवार्य किया है। जिन बसों में छात्राएं रहेंगी उनमें महिला सहायक को तैनात किया जाएगा। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण समेत यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो
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