Noida News: मुख्य सड़क अधूरी छोड़ सर्विस लेन बनाने में जुटा महकमा

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करीब ढाई किलोमीटर लंबी छह लेन की इस सड़क का निर्माण वर्ष 2025 में शुरू हुआ था। सालभर बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है। 100 मीटर हिस्से में निर्माण कार्य अधूरा होने से आवागमन में दिक्कतें होती रही हैं। अब मुख्य सड़क का काम पूरा किए बिना ही सर्विस लेन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले मुख्य सड़क का अधूरा हिस्सा पूरा कराया जाना चाहिए, ताकि लोगों को आवागमन में राहत मिल सके। वहीं जीएम नियोजन राजेंद्र भाटी का कहना है कि शेष सड़क का काम जल्द पूरा होगा। ब्यूरो

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यमुना सिटी। रौनीजा से मिर्जापुर तक छह लेन की सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही प्राधिकरण ने सर्विस लेन का निर्माण शुरू कर दिया है। मुख्य सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा अब भी अधूरा पड़ा है। इसके बावजूद प्राधिकरण का ध्यान अधूरे हिस्से को पूरा करने के बजाय सर्विस लेन के निर्माण पर है।