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जेवर के मडॉलपुर गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर जनसुनवाई कैंप का आयोजन किया गया। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण में प्रस्तावित पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत आबादी भूमि के अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति) को प्रार्थना पत्र सौंपकर सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर सहित अन्य गांवों की आबादी भूमि को मुक्त करने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार, करीब 500 परिवारों और 250 से 300 दुकानों पर संकट खड़ा होने की आशंका है। विकल्प के रूप में अलावलपुर, अहमदपुर चौरोली व वैना सहित अन्य गांवों की कृषि भूमि अधिग्रहीत करने का सुझाव दिया है। ब्यूरो