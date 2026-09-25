Noida News: सुपरटेक मामले में 16 जनवरी से निर्माण शुरू करने की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:24 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:24 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सुपरटेक परियोजनाओं में निर्माण शुरू करने को लेकर शुक्रवार को एनसीएलएटी में सुनवाई हुई। इसमें 16 जनवरी 2027 से निर्माण शुरू करने की संभावित तारीख पर चर्चा हुई। घर खरीदार अब सशर्त समयसीमा के बजाय पक्की लिखित प्रतिबद्धता की मांग कर रहे हैं। नेफोवा उपाध्यक्ष दीपांकर कुमार ने बताया कि पहले भी निर्माण शुरू करने की कई तारीखें दी गईं, लेकिन समयसीमा आगे बढ़ती रही। उन्होंने कहा कि एनबीसीसी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को 16 जनवरी से निर्माण शुरू करने की प्रतिबद्धता शपथपत्र के माध्यम से एनसीएलएटी के समक्ष रखनी चाहिए। लंबित मंजूरियों और जरूरी जांच की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी स्पष्ट समयसीमा तय होनी चाहिए। घर खरीदारों का कहना है कि अब कागजों पर नई तारीख के बजाय तय समय पर जमीन पर निर्माण शुरू होना चाहिए।
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