Noida News: लालबत्ती लगाने की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:12 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:12 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी तिराहे पर अनियंत्रित यातायात से निजात दिलाने के लिए व्यापारी संदीप सिंघल ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर लालबत्ती लगाने की मांग की है। यहां टी-प्वाइंट होने के कारण अक्सर यातायात का दबाव बना रहता है। तिराहे पर यातायात पुलिस की तैनाती के बावजूद वाहन अनियंत्रित तरीके से गुजरते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। लालबत्ती लगने से जाम से राहत मिलेगी।
विज्ञापन