यूपी के काला नमक की दुनिया में धमक: कुकीज पर फिदा हुए फ्रांस के खरीदार, जानें अब तक कितने मिले ऑर्डर?

ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल के कुकीज फ्रांस व अन्य देशों को काफी पसंद आए हैं। फ्रांस के खरीदारों के साथ करीब चार करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है जबकि 20 लाख के ऑर्डर बुक भी हो चुके हैं, जिसमें 50 हजार कुकीज का ऑर्डर हैं।

विज्ञापन

ग्रेनो में 25 से 29 सितंबर के बीच आयोजित यूपीआईटीएस में विभिन्न कंपनियां काला नमक चावल लेकर पहुंची थीं। काला नमक चावल की विशिष्ट पहचान और स्वाद ने देश-विदेश के खरीदारों का ध्यान आकर्षित किया। व्यापारिक खरीदारों के साथ आम उपभोक्ताओं ने भी इन उत्पादों में रुचि दिखाई। सिद्धार्थनगर के बुद्धा डिलाइट्स ने बी-टू-सी श्रेणी में 4.70 लाख रुपये की बिक्री की।कंपनी को करीब 4 करोड़ की 200 व्यावसायिक पूछताछ मिली। इनमें से 50 हजार कुकीज का ऑर्डर भी मिल गया है। जो करीब 20 लाख रुपये का हैं। अफसरों ने बताया कि सिद्धार्थनगर के कारोबारी डॉ. अजय कुमार रावत का परिवार तीन पीढ़ियों से काला नमक चावल की खेती करता आ रहा है। एक जनपद, एक व्यंजन योजना से जुड़ने के बाद सरकार से मदद मिली है।