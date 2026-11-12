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Noida News: फ्लैटों पर मालिकाना हक दिलाने की मांग

Thu, 12 Nov 2026 08:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:47 PM IST
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Demand for granting ownership rights to flats
ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक सेक्टर साइट-सी की शिवालिक होम्स सोसाइटी के निवासियों ने यूपी के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मालिकाना हक दिलाने की मांग की है। बृहस्पतिवार को औद्योगिक मंत्री यमुना सिटी में एक ट्रैक्टर कंपनी की आधारशीला रखने के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। निवासियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मांग की कि यहां के खरीदार 10 साल से मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे है लेकिन यूपीसीडा की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। आरसी जारी करने के बाद भी बिल्डर से वसूली नहीं हो रही है। जिले में आगमन पर यूपीसीडा के अफसरों से जवाब तलब करने और कोई रास्ता निकालने की मांग की है। ताकि रजिस्ट्री हो सकें। ब्यूरो
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