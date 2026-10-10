Noida News: सपा की पीडीए चौपाल में 2027 विधानसभा चुनाव पर मंथन

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नोएडा। समाजवादी पार्टी (सपा) की सेक्टर 73 सर्फाबाद में पीडीए जन चौपाल का हुई। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 पर व्यापक मंथन करना था। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश सचिव महेंद्र यादव ने किया, जिसकी अध्यक्षता वीर सिंह यादव ने की। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भाटी ने आने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव में एकजुट होकर सपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। नोएडा महानगर के पूर्व महासचिव राघवेंद्र दुबे ने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य किए गए।