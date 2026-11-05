Noida News: सजे मॉल बने आकर्षण का केंद्र

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दिवाली को लेकर ग्रैंड वेनिस, ओमैक्स मॉल समेत शहर के सभी मॉल पूरी तरह सज गए हैं। मॉल के अंदर प्रवेश करते ही रंग-बिरंगी लाइटों, झालरों और सजावट ने लोगों का मन मोह लिया है। त्योहार नजदीक आते ही मॉल में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग खरीदारी के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। ग्रैंड वेनिस मॉल के बीचों-बीच बनाई गई बड़ी और रंगीन रंगोली हर आने-जाने वाले का ध्यान खींच रही है। इनके चारों ओर लाइटें लगाई गई हैं। लोग इसे देखकर रुक रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। वहीं, ग्रैंड वेनिस समेत अन्य मॉल की छत से लेकर दीवारों तक सुनहरी झालरें लटकाई गई हैं।

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