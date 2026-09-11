Noida News: हाईस्कूल-इंटर के परीक्षा आवेदन की समयसीमा बढ़ी, 28 सितंबर तक जमा होगा शुल्क

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ग्रेटर नोएडा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। 2027 की परीक्षा शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियों में बदलाव किया गया है। अब कक्षा 10 और 12 के संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थी 28 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। संस्थागत परीक्षार्थियों से प्राप्त शुल्क को चालान के जरिए कोषागार में जमा कराने की अंतिम तिथि 28 सितंबर तय की गई है। वहीं, विद्यालयों को परीक्षा शुल्क जमा होने की सूचना और विद्यार्थियों का परीक्षा विवरण परिषद की वेबसाइट पर 30 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा।ऑनलाइन विवरण अपलोड होने के बाद विद्यालय प्रधानाचार्य चेकलिस्ट प्राप्त कर सभी जानकारियों का सत्यापन करेंगे। किसी विद्यार्थी के विवरण में गलती पाए जाने पर 1 से 6 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक उसमें संशोधन किया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का नया संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद पंजीकृत विद्यार्थियों की फोटोयुक्त नामावली और संबंधित कोषापत्र की एक-एक प्रति परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली भेजनी होगी। इसके लिए 15 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।आवेदन से कोई छात्र न रहे वंचितडीआईओएस ने जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूरी प्रक्रिया समय से पूरी कराई जाए। किसी भी पात्र विद्यार्थी को परीक्षा आवेदन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय का कोई पात्र छात्र आवेदन नहीं कर पाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की होगी। विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 2027 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10 और 12 के सभी पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पत्र समय से ऑनलाइन अपलोड हो जाएं।