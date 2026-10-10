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Noida News: लाइव कॉन्सर्ट में बेकाबू हुई छात्रों की भीड़

Sat, 10 Oct 2026 07:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:49 PM IST
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Crowd of students goes out of control at live concert.
पुलिस के सामने जमकर हुई धक्का-मुक्की, वीडियो वायरल
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संवाद न्यूज एजेंसी
दनकौर।
नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एनआईयू) में पंजाबी सिंगर के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हंगामा हो गया। सिंगर को देखने और सुनने के लिए तय सीमा से अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पुलिस बल के सामने ही बेकाबू छात्रों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गायक के स्टेज संभालते ही छात्र और बाहरी युवाओं की भीड़ बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगी। मौके पर सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों व सुरक्षा गार्डों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन बेबस नजर आए। घटना में कई छात्रों के चोटिल होने की भी सूचना है।
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वहीं, मीडिया सेल के पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। उन्होंने धक्का-मुक्की से इन्कार किया है। वहीं, एनआईयू के जिम्मेदार से संपर्क नहीं हो पाया।
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