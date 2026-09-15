Noida News: जेवर में दो करोड़ रुपये से बनेगी गोशाला, वैदिक मंत्रों के साथ हुआ भूमि पूजन

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माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। गोवंशों को आश्रय देने के लिए जेवर क्षेत्र में दो करोड़ रुपये की लागत से गोशाला का निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक धीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गोशाला का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है। गोशाला बनने के बाद निराश्रित गोवंशों के लिए आश्रय, इलाज और खाने-पीने समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर पंचायत के पदाधिकारी, अधिकारी और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि गोसेवा हमारी संस्कृति, संस्कार और जिम्मेदारी है। गोशाला का निर्माण गोवंशों को बेहतर आश्रय और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ जनकल्याण और गौसेवा को भी प्राथमिकता दे रही है। गोशाला बनने से गोवंशों की देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था मजबूत होगी। भूमि पूजन के बाद विधायक समेत अतिथियों ने गोशाला परिसर में पौधरोपण भी किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण महेश्वरी, ईओ विराज कुमार त्रिपाठी, मोनू गर्ग, महेंद्र प्रसाद शर्मा, हरिदत्त शर्मा, नीरज गोयल, अरविंद चौधरी, पिंटू कुमार समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।