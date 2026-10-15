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Noida News: निर्माणाधीन नाले में गिरी गाय की हुई मौत

Thu, 15 Oct 2026 06:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:29 PM IST
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Cow dies after falling into a drain under construction
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-2 के गेट के पास रात के अंधेरे में खुले नाले में गाय गिर गई। स्रोत न
फोटो
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर म्यू-2 के गेट के पास बुधवार रात नए बने निर्माणाधीन खुले नाले में गिरने से एक गाय की मौत हो गई। नए बन रहे नाले को ढंका नहीं गया था, वहीं जरूरी बेरीकेडिंग भी यहां नहीं की गई थी।बृहस्पतिवार सुबह जेसीबी की मदद से गाय के शव को बाहर निकाला गया। अब खुले नाले को लेकर सवाल उठ रहे हैं।


स्थानीय निवासी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि सेक्टर के गेट के पास बने नए नाले को ढका नहीं गया। नाले से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान गाय की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले नाले के कारण भविष्य में भी हादसा हो सकता है। इसमें किसी बच्चे एवं अन्य जानवर के गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से नाले को जल्द ढकने की मांग की है।
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