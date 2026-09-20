Noida News: 26 सितंबर से बनेगा भव्य राम मंदिर

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ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक यादव ने बताया कि एक अक्टूबर को ग्रेनो वेस्ट से सैकड़ों रामभक्त बसों व निजी वाहनों से अयोध्या जाएंगे। वहां विधिवत पूजा-अर्चना के बाद श्री रामलला की प्रतिमा को विशेष हनुमान गाड़ी में विराजमान कर लाया जाएगा। सात से आठ दिन की यात्रा के बाद प्रतिमा ग्रेनो वेस्ट पहुंचेगी, जहां भव्य स्वागत के साथ उसे नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया जाएगा। रामलीला महोत्सव का मंचन 10 से 24 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम छह बजे से किया जाएगा। ब्यूरो

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के ईकोटेक-12 में प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रविवार को आजीवन सदस्यों की बैठक में निमंत्रण पत्र का विमोचन किया गया और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 70 से अधिक सोसायटियों के सदस्यों, ईकोटेक-12 के अध्यक्ष साहिल कुमार और करण वीर सहित कई लोगों ने भाग लिया। बैठक में रामलीला मैदान में बनने वाले भव्य राम मंदिर का मॉडल भी दिखाया गया। मंदिर का निर्माण कार्य 26 सितंबर से ईकोटेक-12 की कमर्शियल बेल्ट स्थित रामलीला मैदान में शुरू होगा।