'पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव' : सचिन पायलट बोले-यूपी में होगा गठबंधन, भाजपा पर साथा निशाना

राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट शनिवार को आरडीसी स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए 2027 के चुनाव की रणनीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर-प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी।

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सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब में वह मुख्य विपक्षी पार्टी हैं इसलिए वहां अकेले चुनाव लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत की और देश के कई राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने आगामी जनगणना में पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से जातिगत गणना कराने की बात कही।सचिन पायलट ने कहा कि जब तक प्रश्नावली में स्पष्ट 'ड्रॉप डाउन' सूची का कॉलम नहीं होगा, तब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आ सकते। इसके अलावा उन्होंने जेनजी को साधते हुए और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा ने युवाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। लगातार पेपर लीक मामले में जवाबदेही भी तय नहीं की गई है।