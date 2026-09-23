Noida News: स्मार्ट टूरिज्म में एआई के इस्तेमाल पर सम्मेलन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:04 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:04 PM IST
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नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में ‘डिजिटल भविष्य के लिए स्मार्ट टूरिज्म ट्रैवल अनुभव को बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल’ विषय पर सम्मेलन हुआ। आईआरसीटीसी के चेयरमैन एवं एमडी राहुल हिमालयन ने कहा कि एआई से पर्यटन क्षेत्र में बदलाव आया है। इससे यात्रा को आसान, निजी और कुशल बनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त महानिदेशक अरुण श्रीवास्तव ने युवाओं को निरंतर प्रयास करते रहने की सलाह दी। ब्यूरो
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