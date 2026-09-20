Noida News: भक्तिमय माहौल में कथा का समापन

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नोएडा (संवाद)। शहर के विभिन्न स्थानों पर चल रही श्रीमद्भागवत कथाओं का रविवार को समापन हो गया। सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर और सेक्टर-56 के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित कथा में महिलाओं व बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कथा समापन पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। उधर, सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी में आयोजित रामकथा में भी श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम से जुड़े प्रसंगों और भजनों का आनंद लिया। अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और कथा के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया।