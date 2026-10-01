Noida News: समस्याओं की प्राधिकरण में शिकायत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:44 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए ने खाली प्लॉटों में बढ़ते कूड़े और अतिक्रमण की समस्या को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से शिकायत की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने कचरा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। आरडब्ल्यूए ने खाली प्लॉटों, नालों के किनारे और खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर रोक लगाने की मांग की है। विद्युत पैनल बॉक्स के आसपास जमा कूड़े को हटाने और नालियों व सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई। निर्माणाधीन स्थलों पर सड़क पर रखी निर्माण सामग्री और अवैध झोपड़ियों से रास्ते बाधित होने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही श्रमिकों का पुलिस सत्यापन, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी, सुरक्षा मार्शल और उड़नदस्ते तैनात करने की मांग की गई। नियम तोड़ने वालों के मौके पर चालान की व्यवस्था लागू करने का भी आग्रह किया गया। ब्यूरो
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नोएडा। सेक्टर-105 आरडब्ल्यूए ने खाली प्लॉटों में बढ़ते कूड़े और अतिक्रमण की समस्या को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से शिकायत की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिव्य कृष्णात्रेय ने कचरा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। आरडब्ल्यूए ने खाली प्लॉटों, नालों के किनारे और खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर रोक लगाने की मांग की है। विद्युत पैनल बॉक्स के आसपास जमा कूड़े को हटाने और नालियों व सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई। निर्माणाधीन स्थलों पर सड़क पर रखी निर्माण सामग्री और अवैध झोपड़ियों से रास्ते बाधित होने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही श्रमिकों का पुलिस सत्यापन, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी, सुरक्षा मार्शल और उड़नदस्ते तैनात करने की मांग की गई। नियम तोड़ने वालों के मौके पर चालान की व्यवस्था लागू करने का भी आग्रह किया गया। ब्यूरो