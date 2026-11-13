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Noida News: कंपनी पर सीवर में एसिड डालने का आरोप

Fri, 13 Nov 2026 08:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:57 PM IST
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Company accused of dumping acid into sewer
फोटो
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ग्रेटर नोएडा। कासना साइट-5 स्थित एक कंपनी पर टैंकरों के जरिये सीवर और सड़क पर एसिड डालने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने इसे पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन बताते हुए संबंधित कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिसमें आसमान में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लोगों ने आशंका जताई है कि केमिकल के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। कासना कोतवाली प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। ब्यूरो
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