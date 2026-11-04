Noida News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान 15 तक

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर ब्लॉक में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की अवधि 15 दिन और बढ़ा दी गई है। अब यह अभियान 15 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभागों की ओर से स्वच्छता एवं साफ-सफाई से जुड़े कार्यों के साथ ही अभियान के तहत अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र में संचारी रोगों के प्रसार को रोकना और लोगों को इन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। जेवर के चिकित्सक अधीक्षक डॉ. सर्फे जेया ने बताया कि अभियान के तहत संचारी बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है।