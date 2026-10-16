फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Commission dismisses case regarding B.Pharm admissions in unaccredited program

Noida News: बिना मान्यता बीफार्म में दाखिले का मामला आयोग ने किया निरस्त

Fri, 16 Oct 2026 05:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:17 PM IST
विज्ञापन
Commission dismisses case regarding B.Pharm admissions in unaccredited program
पिता ने दायर किया था वाद, उपभोक्ता नहीं होने के आधार पर आयोग ने खारिज की शिकायत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। मान्यता नहीं होने के बावजूद बी फार्मा पाठ्यक्रम में दाखिला देने और फीस वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने छात्र के पिता की ओर से दायर वाद को निरस्त कर दिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि दाखिला छात्र का हुआ था, इसलिए शिकायत भी उसी की ओर से दायर की जानी चाहिए थी। पिता ने स्वयं को वाद दायर करने का कानूनी अधिकार देने वाला कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्राम अच्छेजा निवासी देवेंद्र नागर ने अपने बेटे शिवेन नागर का शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दादरी स्थित विश्वैश्वर्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बीफार्मा पाठ्यक्रम में दाखिला कराया था। आरोप है कि संस्थान के प्रवेश अधिकारी ने दाखिले की फीस 1.18 लाख रुपये बताई थी। इसके अलावा, सालाना 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने पर प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी दिलाने का आश्वासन भी दिया गया था। बताया गया था कि पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में 20 से 50 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिल सकता है। पहले वर्ष के लिए कुल 1.68 लाख रुपये और इसके बाद प्रत्येक वर्ष 1.50 लाख रुपये फीस बताई गई थी।
विज्ञापन

उन्होंने संस्थान में कुल 1.48 लाख रुपये जमा किए, जिसकी रसीद भी उन्हें दी गई। उनके बेटे की पहले सेमेस्टर की परीक्षा करा दी गई, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया। इस संबंध में जानकारी जुटाने पर उन्हें पता चला कि संबंधित शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संस्थान को बीफार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने संस्थान पर कथित रूप से धोखाधड़ी कर फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान कॉलेज की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके चलते एक पक्षीय सुनवाई हुई। आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद पाया कि वाद छात्र के पिता की ओर से दायर किया गया था, जबकि दाखिला उनके बेटे का हुआ था।

आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता स्वयं इस मामले में उपभोक्ता नहीं हैं। उन्होंने ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज, शपथपत्र या हलफनामा भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि उनके बेटे ने उन्हें अपनी ओर से वाद दायर करने का अधिकार दिया था। इसी आधार पर आयोग ने वाद को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed