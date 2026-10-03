Noida News: कलश यात्रा से श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:17 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:17 PM IST
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फोटो
जहांगीरपुर (संवाद)।
कस्बे में पितृपक्ष पर श्री आचार्य अतुल कृष्ण के सानिध्य में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा कथा स्थल पुराना थाना मोहल्ला कचहरियान पहुंची। यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भजन-कीर्तन व मंगल गीत गाए। इस दौरान मुख्य आयोजक लक्ष्मी नारायण विजय कुमार, शेरपाल सिंह, संदीप गर्ग, राजीव शर्मा, सजल अग्रवाल, रविकांत शालू, मुनेश अग्रवाल, अंशुल मंगला और हिमांशु कौशिक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
जहांगीरपुर (संवाद)।
कस्बे में पितृपक्ष पर श्री आचार्य अतुल कृष्ण के सानिध्य में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होती हुई कलश यात्रा कथा स्थल पुराना थाना मोहल्ला कचहरियान पहुंची। यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भजन-कीर्तन व मंगल गीत गाए। इस दौरान मुख्य आयोजक लक्ष्मी नारायण विजय कुमार, शेरपाल सिंह, संदीप गर्ग, राजीव शर्मा, सजल अग्रवाल, रविकांत शालू, मुनेश अग्रवाल, अंशुल मंगला और हिमांशु कौशिक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।