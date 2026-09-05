Noida News: हॉकी स्टेडियम के समर्थन में उतरे कोच और खिलाड़ी

संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। सेक्टर-37 स्थित जोनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रस्तावित हॉकी स्टेडियम को लेकर खिलाड़ियों के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही है। जहां परिसर में नौकरी और अन्य खेलों की तैयारी तथा अभ्यास करने वाले कुछ खिलाड़ी काफी समय से स्टेडियम निर्माण का विरोध कर रहे हैं, वहीं जिले में हॉकी का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी और कोच इसके समर्थन में सामने आए हैं। उनका कहना है कि जिले में हॉकी के लिए बेहतर और स्थायी मैदान की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है। स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को अपने ही जिले में आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं एनआईएस कोच अफजल, कोच दिलीप तथा सीआईएसएफ से सेवानिवृत्त और केंद्रीय टीम के साथ ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में हिस्सा ले चुके खिलाड़ी जुगेंद्र सिंह ने स्टेडियम निर्माण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर में हॉकी की अच्छी प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन नियमित अभ्यास के लिए उपयुक्त मैदान और सुविधाओं का अभाव है। इसके चलते खिलाड़ियों को नोएडा-ग्रेटर नोएडा से बाहर जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ता है या फिर निजी अकादमियों और स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोचों के मुताबिक, बाहर प्रशिक्षण लेने में खिलाड़ियों का समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। ऐसे में जिले में हॉकी स्टेडियम का निर्माण होने से खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर ही अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।