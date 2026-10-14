Noida News: गरबा नाइट में छात्रों में मारपीट, वीडियो वायरल

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कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में मंगलवार रात आयोजित गरबा नाइट के दौरान छात्रों के बीच मारपीट हो गई। घटना का 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसमें कई छात्र एक युवक को घेरकर लात-घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ छात्र बीच-बचाव कर उसे बचाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर घटना की जांच करने की बात कही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।