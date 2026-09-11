Noida News: ग्रेटर नोएडा में विकास के दावे की खुली पोल
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:44 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:44 PM IST
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- सूरजपुर मेन रोड पर तालाब जैसा जलभराव, टूटी नाली में कूड़े का अंबार
फोटो-
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिले के बड़े औद्योगिक और बाजार क्षेत्र सूरजपुर में शुक्रवार दोपहर हुई हल्की बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद सूरजपुर मेन बाजार रोड पर करीब एक फीट तक पानी भर गया। सड़क तालाब में तब्दील होने से कार, बस और ऑटो रेंगते हुए निकलते दिखाई दिए। सड़क किनारे नालियां टूटी पड़ी हैं और जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा है। डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त होने से जलनिकासी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। प्राधिकरण की ओर से मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में ही सड़क पर जलभराव होने से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। सड़क किनारे जमा कूड़ा और मलबा भी समस्या को बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क, नालियों और जलनिकासी व्यवस्था की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।
कोट-
दस मिनट की बारिश में ही सड़क डूब जाती है। जो थोड़ा-बहुत काम होता है, ठेकेदार मलबा सड़क किनारे छोड़ जाते हैं। -राजू
रोज कंपनी जाने के लिए इसी रास्ते से आते-जाते हैं। बारिश के दिन खराब सड़क और जलभराव के कारण ऑटो तक नहीं मिलते। -नीतेन्द्र पाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। जिले के बड़े औद्योगिक और बाजार क्षेत्र सूरजपुर में शुक्रवार दोपहर हुई हल्की बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद सूरजपुर मेन बाजार रोड पर करीब एक फीट तक पानी भर गया। सड़क तालाब में तब्दील होने से कार, बस और ऑटो रेंगते हुए निकलते दिखाई दिए। सड़क किनारे नालियां टूटी पड़ी हैं और जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा है। डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त होने से जलनिकासी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। प्राधिकरण की ओर से मरम्मत का काम शुरू किया गया था, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में ही सड़क पर जलभराव होने से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। सड़क किनारे जमा कूड़ा और मलबा भी समस्या को बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क, नालियों और जलनिकासी व्यवस्था की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है।
कोट-
दस मिनट की बारिश में ही सड़क डूब जाती है। जो थोड़ा-बहुत काम होता है, ठेकेदार मलबा सड़क किनारे छोड़ जाते हैं। -राजू
रोज कंपनी जाने के लिए इसी रास्ते से आते-जाते हैं। बारिश के दिन खराब सड़क और जलभराव के कारण ऑटो तक नहीं मिलते। -नीतेन्द्र पाल
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