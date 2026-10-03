Noida News: बच्चों ने रंगों से दिखाई रचनात्मकता
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:28 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:28 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-120 स्थित प्रतीक लॉरेल क्लब हाउस में शनिवार को ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल (जीआईआईएस) की ओर से बच्चों के लिए चित्र रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने रंगों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति को कागज पर उकेरा। इसका उद्देश्य बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना रहा। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को आकर्षक पुरस्कार दिए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
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