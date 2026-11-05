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Noida News: बच्चों ने वृद्धाश्रम में मनाई दीपावली

Thu, 05 Nov 2026 08:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:54 PM IST
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Children celebrated Diwali in the old age home.
रबूपुरा (संवाद)।
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दीपावली की सच्ची रोशनी वही है जहां किसी के जीवन में मुस्कान जगाई जाए। इसी भाव को सार्थक करते हुए नारायणा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने इस दीपावली को वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों के साथ खुशियां साझा की और बेहद सुंदर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। बच्चों ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया उनके अनुभव सुने और फल, मिठाइयां वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पहल के लिए नारायण पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ को धन्यवाद दिया गया।
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