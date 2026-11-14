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Noida News: भजनों की प्रस्तुति से भक्तिमय हुआ छठ महोत्सव

Sat, 14 Nov 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 06:26 PM IST
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Chhath festival imbued with devotion through the presentation of devotional songs (bhajans)
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। एटीएस हैप्पी ट्रेल्स में छठ महापर्व के अवसर पर भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें गायिका डिंपल भूमि ने भजनों की प्रस्तुति दी। भक्तिमय गीतों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
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एक मूर्ति चौक के पास नेफोवा फाउंडेशन की ओर से छठ महोत्सव आयोजित किया गया। शनिवार को यहां भजन क्लबिंग कार्यक्रम हुआ। इसमें पारंपरिक भजनों के साथ आधुनिक संगीत का संगम देखने को मिला।
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सेक्टर-16बी स्थित अजनारा होम्स सोसाइटी में भी छठ महापर्व की तैयारियां की गई हैं। पूजा स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सोसाइटी के लोगों के लिए विशेष सेल्फी स्थल भी बनाया गया है।
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