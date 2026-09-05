Noida News: करीब 500 ईवीएम व वीवीपैट की जांच पूरी

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ग्रेटर नोएडा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित वेयरहाउस में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग के कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब तक करीब 500 ईवीएम और वीवी पैट मशीनों की जांच का काम पूरा हो गया है। जबकि लगभग 2900 मशीनों की जांच होनी है। अहम है कि 2 सितंबर से कलेक्ट्रेट परिसर में बने वेयरहाउस में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की जांच चल रही है। जांच में 8 मशीनें खराब पाईं गई जिन्हें अलग कर दिया गया है। उधर शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया। ब्यूरो