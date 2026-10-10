Noida News: कार की टक्कर से कैंटर पलटा

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नोएडा। सेक्टर-71 अंडरपास में कार की टक्कर से कैंटर पलटने और चालक के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल चालक के भाई ने शुक्रवार को फेज तीन थाने में शिकायत दी। दिल्ली के बदरपुर स्थित राम सुखा कैंप निवासी वीरेंद्र सिंह के भाई रविंद्र सिंह कैंटर चलाते हैं। वीरेंद्र के मुताबिक, 19 सितंबर की सुबह अंडरपास में लीमो ग्रीन कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कैंटर पलट गया और रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने रविंद्र को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि पीड़ित के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी