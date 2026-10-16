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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Camp today for adding names to the electoral roll

Noida News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कैंप आज

Fri, 16 Oct 2026 08:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:45 PM IST
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Camp today for adding names to the electoral roll
ग्रेटर नोएडा। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत गौतमबुद्ध नगर में शनिवार और 24 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। जहां पात्र मतदाता नाम जुड़वाने और पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया में सहायता ले सकेंगे। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एनआईसी सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों, बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। ब्यूरो
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