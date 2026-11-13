Noida News: स्तन कैंसर जांच शिविर लगा

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ईकोटेक-3 स्थित उद्योग केंद्र में शुक्रवार को श्रमिक महिलाओं के लिए स्तन कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। सशक्त महिला उद्यमी संगठन की पहल पर आयोजित शिविर में महिलाओं को स्वयं जांच करने की जानकारी दी गई। संगठन की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. खुशबू सिंह ने बताया कि समय पर जांच और जागरूकता से महिलाएं इस बीमारी के प्रति सचेत हो सकती हैं।