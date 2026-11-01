Noida News: भाकियू कृषक करेगा तहसीलों पर पंचायत

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन (कृषक) किसानों की समस्याओं को लेकर दिवाली के बाद जिले की तीनों तहसीलों पर पंचायत करेगा। रविवार को ग्रेटर नोएडा में संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक कर इसकी रणनीति बनाई। गांव-गांव जनसंपर्क कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने कहा कि तीनों प्राधिकरणों से जुड़े किसानों के 10 प्रतिशत भूखंड, बैकलीज और रोजगार सहित अन्य मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय प्रचार मंत्री विजय भाटी ने कहा कि न्यू नोएडा में किसानों की जमीन का उचित मुआवजा सुनिश्चित कराने के लिए संगठन विरोध करेगा। ऐच्छर समेत चार गांवों के 26 रुपये के मुआवजे सहित अन्य समस्याओं पर प्राधिकरण से बातचीत जारी है।