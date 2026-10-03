Noida News: बीसीडी इलेवन चार विकेट से विजयी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:55 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:55 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में शनिवार सुबह रणभूमि सैटरडे स्पेशल सीजन-24 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला बीसीडी इलेवन ने 4 विकेट से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉपगन्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। जवाब में बीसीडी इलेवन ने 6 विकेट खोकर 185 रन बना लिए। प्रशांत चौहान 58 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं टॉपगन्स अजीत 2 विकेट लेकर बेल्ट बॉलर बने।
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