Noida News: वॉलीबॉल में बरेली जोन का दबदबा, लखनऊ को 2-0 से हराया

ग्रेटर नोएडा। रिजर्व पुलिस लाइन्स सूरजपुर के खेल मैदान में चल रही 74वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वॉलीबॉल क्लस्टर (वॉलीबॉल एवं सेपक टकरा) प्रतियोगिता-2026 में शुक्रवार को रोमांचक मुकाबले हुए। वॉलीबॉल के पुरुष वर्ग में बरेली जोन की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की। बरेली ने पीएसी पूर्वी जोन को 2-0 और लखनऊ जोन 2-0 से हराया।सेपक टकरा में भी विभिन्न वर्गों के मुकाबले खेले गए। महिला वर्ग के क्वाड इवेंट में लखनऊ जोन और बरेली जोन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। बरेली जोन ने 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं, पुरुष वर्ग के डबल्स इवेंट में पीएसी पश्चिमी जोन ने लखनऊ जोन को 2-0 से हराया। शनिवार को सेपक टकरा के महिला रेगु इवेंट में चार क्वालीफायर मुकाबले खेले जाएंगे। ब्यूरो