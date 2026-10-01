Noida News: बेंड ऑफ ब्रदर्स ने ओल्ड मोंक को हराया

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में बुधवार रात को वीक डे नाइट सीजन-15 का लीग मैच खेला गया। जिसमें बेंड ऑफ ब्रदर्स ने 15 रन से जीत हासिल की। पहले खेलते हुए बेंड ऑफ ब्रदर्स ने 5 विकेट खोकर 234 रन बनाए। लक्ष्य हासिल करने उतरी ओल्ड मोंक 7 विकेट खोकर 219 रन ही बना सकी। बेंड ऑफ ब्रदर्स के सलिल त्रिपाठी नाबाद 69 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। ओल्ड मोंक के ओमकार 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।