Noida News: बजरंग दल ने कार्यकारिणी का विस्तार किया

विज्ञापन



कस्बे के विशंभर दयाल राममूर्ति देवी इंटर कॉलेज में रविवार को अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक हुई। मुख्य वक्ता मेरठ प्रांत महामंत्री गौरव राघव रहे। उन्होंने नवरात्र में सामूहिक कन्या पूजन, दशहरा पर शस्त्र पूजन और गांव-गांव हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य दिया। बैठक में त्रिलोक गुर्जर को गौतमबुद्ध नगर जिलाध्यक्ष, गौरव नागर और योगेंद्र भाटी को जिला मंत्री मनोनीत किया गया। अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा हुई।