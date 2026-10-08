Noida News: राष्ट्रीय पोषण माह के तहत किया जागरूक

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नोएडा। आईएमएस के सामुदायिक रेडियो सलाम नमस्ते में मासिक कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ। इस दौरान सेहत सही, लाभ कई पहल के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए स्वस्थ व सुपोषित भारत का संदेश दिया। इस दौरान नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह ने कहा कि सही पोषण स्वस्थ समाज की आधारशिला है। वहीं, फोरम की सचिव गरिमा त्रिपाठी ने कहा कि पोषण को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। ब्यूरो